Samsung Galaxy S23 e S23+ si mostrano online prima del lancio

I nuovissimi flagship di casa Samsung, Galaxy S23 e Galaxy S23+, si mostrano sul portale indiano per la certificazione BIS (Bureau of Indian Standards) a pochi mesi di distanza dal loro debutto ufficiale.

Sappiamo tutti che l’OEM sudcoreano sta lavorando duramente per lanciare la nuova gamma di punta ad inizio 2023. Conosciamo già moltissimi dettagli in merito e ci sono state molte fughe di notizie relative al design e all’hardware dei top di gamma in questione. I terminali sono stati avvistati sul BIS e si preparano ad affrontare la fase finale del loro processo costruttivo.

Per esempio, notiamo che l’S23 standard ha il numero di modello SM-S911B/DS, mentre S23+ reca con sé il numero di modello SM-S916B. Il sito non rivela altri dettagli, però è bene sapere che i device sono quasi pronti al lancio già da adesso.

Samsung Galaxy S23 e S23+: le presunte specifiche tecniche

Secondo quanto si legge, il modello base S23 disporrà di uno schermo AMOLED FHD+ da 6,1 pollici con refresh rate di 120 Hz, mentre il Plus avrà uno schermo AMOLED da 6,6 pollici, anch’esso con frequenza di aggiornamento elevata. La fotocamera selfie da 12 Mpx sarà posta al centro del pannello, come sempre.

Posteriormente dovremmo avere una main camera da 50 mpx e due lenti secondarie da 12 Mega e 10 Mpx, rispettivamente ultrawide e tele. Sotto la scocca potrebbe esserci solo il processore Snapdragon 8 Gen 2, ma qualcuno suggerisce la presenza dell’Exynos 2300. Arriveranno entrambi con la skin One UI 5.0 basata su Android 13 e la ricarica rapida sarà da 22,5W. Le batterie dovrebbero essere leggermente più capienti di quelle attuali.

Se quest’anno abbiamo visto un debutto a febbraio, si dice che nel 2023 la compagnia svelerà la serie premium già a gennaio, precisamente il 5. Mancano solo due mesi al debutto delle ammiraglie next-gen dell’OEM sudcoreano? Staremo a vedere; restate connessi per saperne di più.

Se volete fare un buon affare oggi su Amazon, vi consigliamo il Galaxy S22 5G a soli 749,00€ con spese di spedizione gratuite comprese. C’è il caricatore incluso nella confezione e se attivate la spiunta al check-out, risparmierete ulteriori 37,95€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.