Samsung Galaxy A14 5G in offerta: prezzo in frantumi, risparmi il 43%

Il Samsung Galaxy A14 5G è un dispositivo entry-level che offre buone prestazioni e accesso alle reti 5G a un prezzo molto accessibile. Questo modello si distingue per il suo display FHD+ da 6,6 pollici, che garantisce una visualizzazione chiara e vivace, nonostante una luminosità non ottimale sotto la luce diretta del sole.

Oggi è il protagonista di un’offerta di Amazon a dir poco formidabile: con lo sconto del 43%, oggi lo paghi solamente 157€.

È dotato di una configurazione di tre fotocamere posteriori, tra cui un sensore principale migliorato che utilizza la tecnologia di pixel binning per catturare immagini nitide.

Il Galaxy A14 5G è equipaggiato con un processore Octa-core che, insieme a 4 GB di RAM, fornisce prestazioni sufficienti per le operazioni quotidiane, ma può risentire con applicazioni più pesanti o multitasking intensivo. La durata della batteria è un punto di forza, garantendo un uso prolungato grazie a una batteria da 5000 mAh.

Il Galaxy A14 5G segue lo stile tipico della parte entry-level della linea Galaxy, con un corpo in plastica che mantiene il dispositivo leggero ma resistente. Offre una buona ergonomia e una presa sicura.

In altre parole, il Samsung Galaxy A14 5G si rivela un’opzione solida per chi cerca un smartphone 5G a basso costo, con aggiornamenti software affidabili e ottime prestazioni per le attività quotidiane​. Non farti scappare l’offerta e fallo subito tuo a soli 157€.