Samsung Galaxy A14 5G: a QUESTO PREZZO su Amazon è un VERO AFFARE

Se siete alla ricerca di uno smartphone 5G economico, completo e veloce, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Il Samsung Galaxy A14 5G, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 189 euro nella variante venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla garanzia e al supporto post-vendita. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A14 5G: è il modello da comprare a questo prezzo

La scheda tecnica del Samsung Galaxy A14 5G, in rapporto al prezzo a cui viene proposto, non ha punti deboli. Lo smartphone è dotato di un display LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e presenta anche il SoC MediaTek 700, garanzia per utilizzare la rete 5G.

Tra le specifiche troviamo anche una tripla fotocamera posteriore oltre che una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone è dotato di 4 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e un sensore di impronte digitali laterale. Il sistema operativo è Android 13 con One UI.

Con questa nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A14 5G al prezzo scontato di 189 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e rappresenta una delle opzioni più complete per chi è alla ricerca di un dispositivo 5G con un prezzo inferiore ai 200 euro. L’acquisto può avvenire direttamente su Amazon cliccand0 sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.