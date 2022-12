Samsung Galaxy A13 riceve Android 13: aggiornamento disponibile in Italia

Anche in Italia è adesso possibile scaricare l’aggiornamento a One UI 5.0 e Android 13 se sei un possessore di Samsung Galaxy A13.

Il regalo di Natale è arrivato da parte del produttore coreano che ha reso disponibile l’update in diversi paesi asiatici ed europei inclusi Armenia, Azerbaijan, Croazia, Francia, Georgia, Germania, Irlanda, Kazakhstan, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Ucraina, Repubblica Ceca, Regno Unito e appunto Italia.

L’update Android 13 per i Galaxy A13 è identificato con la versione firmware A135FXXU2BVL2 e porta la nuova interfaccia One UI 5.0 con tutte le novità previste per tutti gli altri smartphone della grande S. L’aggiornamento include anche la patch di sicurezza di novembre 2022.

Per verificare la presenza dell’aggiornamento per il tuo dispositivo non devi far altro che aprire il menu Impostazioni, selezionare la voce “Aggiornamenti Software” e, se presente, cliccare su “Scarica e Installa“.

L’aggiornamento include tutte le feature di cui abbiamo parlato nelle altre occasioni, tra cui un design dell’interfaccia utente rinnovato, icone più grandi per le notifiche, migliori effetti di sfocatura nell’area che le ospitano, impostazioni più rapide e miglioramenti generali alle app stock come Fotocamera e Galleria.

Samsung Galaxy A13 è uno smartphone con display Infinity-V da 6.6 pollici, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna espandibile, batteria da 5000mAh e fotocamera principale da 50 megapixel. Lo trovi in offerta su Amazon.

