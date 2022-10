Samsung Galaxy A13, oggi lo paghi una SCHIOCCHEZZA su eBay

Samsung Galaxy A13 è senza dubbio uno tra i migliori smartphone Android economici di questi ultimi mesi, ma questa offerta di eBay lo rende ancora più interessante per chi ha la necessità di acquistare un device con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Apprezzatissimo da tantissimi utenti proprio per le sue caratteristiche, il device di Samsung può essere tuo ancora per poco tempo ad appena 151€ con tanto di spedizione gratuita.

Realizzato con materiali di buon livello e con un design molto piacevole, lo smartphone del colosso sudcoreano ha tutte le carte in regola per assicurarti una buona esperienza di utilizzo.

Samsung Galaxy A13 costa davvero pochissimo su eBay

Frontalmente trova posto un bel pannello Infinity-V da 6.6 ad alta risoluzione con una buona calibrazione dei colori e una fotocamera per selfie di qualità, mentre sotto la scocca un processore octa core super ottimizzato avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno. Ad esso si aggiunge poi una batteria di lunghissima durata e un modulo fotografico posteriore quadruplo con un sensore principale da 50 MP per scatti mozzafiato.

A un prezzo evidentemente molto aggressivo, Samsung Galaxy A13 è un device perfetto per telefonare, guardare video, ascoltare musica, chattare con gli amici, navigare in rete e molto altro ancora.

Allora, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello lo smartphone super economico di Samsung fintanto che è disponibile a prezzo conveniente su eBay. Ricorda, infine, che se decidi di acquistarlo tramite PayPal hai la possibilità di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

