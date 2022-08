Samsung Galaxy A13, il budget phone di PUNTA a prezzo REGALO (134€)

Samsung Galaxy A13 in offerta su Amazon con il 25% di sconto è l’occasione del momento per mettere le mani su uno smartphone Android economico ma valido sotto tutti i punti di vista. Ad appena 134€, infatti, il device ti mette a disposizione la maestria di Samsung in ambito mobile senza far male al portafoglio.

Munito di design di buon livello con un aspetto giovanile, lo smartphone ha tutte le carte in regola per assicurarti una buona esperienza di utilizzo sotto tanti punti di vista: è perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare su WhatsApp, guardare i video su TikTok, scattare foto, ascoltare musica, giocare e molto altro.

Samsung Galaxy A13 crolla su Amazon al prezzo più basso di sempre: affare d’oro

Frontalmente è presente un buon display Infinity-V da 6.6 pollici con una fotocamera frontale per selfie di buona qualità, mentre sul retro il modulo fotografico quadruplo monta un potentissimo sensore principale da ben 50 MP per scatti sempre di qualità anche in condizioni di scarsa luminosità.

Sotto il cofano, oltre alla batteria da 5000 mAh che ti assicura un giorno intero di autonomia senza nessun compromesso, è presente anche un potente processore octa core in grado di avviare in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno.

Impossibile ignorare questa incredibile offerta di Amazon per il valido ed economico smartphone di Samsung, a maggior ragione oggi che puoi riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon. Se lo acquisti oggi lo paghi appena 134€ e scoprirai personalmente delle buone caratteristiche di cui dispone.

