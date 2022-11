Samsung Galaxy A13: su eBay lo trovi a un prezzo da SOGNO

Grazie al Cyber edays di eBay in questi giorni puoi acquistare la migliore tecnologia di sempre a prezzi decisamente convenienti, quasi da non credere. Guarda bene questo Samsung Galaxy A13 che acquisti a soli 132 euro. Non stai sognando è la pura e semplice verità. Tra l’altro, pagando con PayPal, puoi anche dividere l’importo in 3 rate a tasso zero.

La consegna ovviamente è gratuita con eBay che ti spedisce a casa uno smartphone Android di tutto rispetto. Si tratta di un buon entry level che ti stupirà per alcune chicche interessanti. La prima è l’ampio display da 6,6 pollici che, grazie alla tecnologia FHD+, ti propone contenuti sempre nitidi, brillanti e cristallini.

Samsung Galaxy A13 (quasi) in regalo su eBay

Sfrutta subito l’occasione che eBay ti sta regalando con la promozione Cyber edays. Metti nel carrello il Samsung Galaxy A13 a soli 132 euro. Si tratta di un’opportunità davvero golosa che sarebbe un peccato farsi scappare. Sbrigati però perché come potrai ben capire sta andando a ruba e gli ordini aumentano di ora in ora.

Il suo design morbido al tocco lo rende piacevole da utilizzare ogni giorno e le linee arrotondate favoriscono una migliore e più confortevole presa. Anche le quattro fotocamere non scherzano perché ti assicurano ottimi scatti anche in condizioni di poca luce. Infine, la sua batteria da 5000 mAh non ti abbandona mai. Acquistalo ora a soli 132 euro.

Ricordati sempre che con eBay, se scegli PayPal come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.