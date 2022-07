Samsung Galaxy A13, budget phone bello e versatile a prezzo REGALO

L’offerta eBay di oggi in ambito mobile ti permette di acquistare il budget phone Samsung Galaxy A13 al prezzo più basso mai raggiunto prima: appena 144€ per uno degli smartphone Android più economici e apprezzati in questa fascia di prezzo.

Nonostante costi un decimo di uno tra i tanti top di gamma del colosso sudcoreano, Samsung Galaxy A13 eredita molto della sapienza e delle funzionalità presenti nei device più costosi per garantirti sempre una buona esperienza di utilizzo.

Appena 144€ per l’ottimo entry level Samsung Galaxy A13 su eBay: economico e bello

Il design è bello e curato sotto ogni punto di vista, mentre il pannello frontale ad alta risoluzione è ideale per un utilizzo standard senza alcun compromesso: guarda le foto scattate nelle vacanze estive, scopri gli ultimi trailer su YouTube o gioca ai giochi più popolari del Play Store senza farti problemi. Uno degli aspetti più importanti del device è senza ombra di dubbio la batteria da 5000 mAh in grado di accompagnarti per tutto il giorno, ma la fotocamera quadrupla non è affatto da sottovalutare con il suo sensore principale da 50 MP. Il potente processore octa core, sommato alla presenza dell’ultima versione di Android, ti fornisce il giusto mix tra hardware e software per fare tutto ciò che vuoi senza preoccuparti di nulla.

Se le tue necessità di utilizzo non ti portano a prendere in considerazione i più popolari top di gamma del momento, sappi che con lo smartphone economico di Samsung hai tutto ciò di cui hai bisogno per telefonare, chattare, scattare foto, registrare video, giocare e molto altro. Mettilo subito nel carrello e scopri quanto soddisfacente può essere l’esperienza di utilizzo di uno smartphone che non supera i 150€ di prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.