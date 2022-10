Samsung Galaxy A13, a questo prezzo è il telefono PERFETTO (152€ eBay)

L’offerta di eBay sull’ottimo smartphone economico Samsung Galaxy A13 mira a darti la possibilità di mettere le mani su uno tra i migliori e più apprezzati device in questa fascia di prezzo. Ad appena 152€, infatti, il device di Samsung incarna perfettamente lo spirito di chi è alla ricerca di uno smartphone valido ma che costi poco e che funzioni bene.

Realizzato con materiali di buon livello nonostante il prezzo super conveniente, il device di Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze.

Samsung Galaxy A13 crolla di prezzo su eBay: non farti scappare l’occasione

Frontalmente trova posto un bel pannello Infinity-V da 6.6 pollici ad alta risoluzione con una fotocamera per selfie di qualità, mentre sotto il display è presente un valido processore octa core affiancato da tanta RAM per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Difficile non menzionare la batteria da ben 5000 mAh che ti accompagna durante tutta la giornata senza brutte sorprese, così come la fotocamera quadrupla posteriore capeggiata da un valido sensore principale da 50 MP per foto ad altissima risoluzione e video di qualità.

Cosa stai aspettando? A questo prezzo l’offerta di eBay rappresenta la migliore occasione che ti possa capitare per acquistare uno smartphone economico ma valido. Mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in pochissimo tempo e con consegna gratuita.

