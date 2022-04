Samsung Galaxy A12, quattro fotocamere e mega batteria a prezzo WOW

Se il tuo smartphone Android è ormai troppo vecchio per assicurarti un buon utilizzo e stai cercando un degno sostituto sotto la soglia dei 200€, l'ottimo Samsung Galaxy A12 è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo che non puoi lasciarti scappare.

Ti bastano appena 182€, infatti, per mettere le mani su un device economico ma completo di tutto quello di cui hai bisogno per affrontare la giornata senza compromessi.

Samsung Galaxy A12 è in offerta su Amazon a un prezzo che non puoi ignorare

Frontalmente trovi un bel pannello da 6.5 pollici ad alta risoluzione e un design curato ed ergonomico che ti assicura una buona presa, mentre la fotocamera frontale è perfetta per scattare tutti i selfie che vuoi ad alta risoluzione. Non lasciarti ingannare dal prezzo economico: sul retro trovi ben quattro fotocamere pronte a sbalordirti in qualsiasi tipologia di scatto, mentre la funzionalità “Fuoco Live” ti dà la possibilità di mettere in risalto la persona che hai davanti come se stessi utilizzando una fotocamera professionale.

Samsung Galaxy A12 è un device perfetto anche per quanto riguarda l'autonomia, merito della batteria da ben 5000 mAh che ti assicura un utilizzo pieno per tutta la giornata, e il potente processore octa core con 4 GB di RAM e spazio interno fino a 1 TB (tramite microSD) ti permette di avviare tutte le applicazioni che vuoi senza perdere tempo in lunghe attese.

Non perdere questa incredibile occasione e acquista subito lo smartphone economico di Samsung a un prezzo che è impossibile da ignorare. Tantissimi utenti lo hanno già acquistato e sono rimasti piacevolmente colpiti dalla qualità del telefono nonostante il prezzo molto economico; non farti scappare questa incredibile occasione.