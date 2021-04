Samsung Galaxy A12 è lo smartphone in offerta su Amazon a soli 159,00€. Il ribasso del 20% si concreta in uno sconto effettivo di 40,00€ che rende l’acquisto più vantaggioso.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Piccolo prezzo, specifiche ottime: Samsung Galaxy A12

Semplice e lineare, Samsung Galaxy A12 è uno smartphone di fascia economica che vanta un ottimo rapporto qualità/prezzo. Grazie alla colorazione Black e alla scocca lavorata acquista un tocco in più.

La visione dei contenuti è resa elevata dal display Infinity V da 6,5 pollici e con risoluzione HD+. I bordi sottili rendono l’esperienza ancora più ampia.

Il processore Octa Core è abbinato, in questo caso, a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per un utilizzo dinamico e fluido. La memoria, poi, è espandibile attraverso MicroSD fino a1 TB.

Punto a favore è il comparto fotografico. Su questo smartphone è presente una quad camera posteriore con obiettivo principale da 48 megapixel. Le altre tre lenti consentono di scattare in modalità Fuoco Live, ultra grandangolare e macro. La fotocamera per i selfie, invece, vanta una lente da 8 megapixel.

La batteria ha un valore tipico di 5000mAh e concede un’autonomia più che quotidiana. La ricarica, invece, avviene mediante adaptive fast charging a 15 W.

Tra le altre features sono degne di nota il sistema One UI, i servizi Google, le versione 10 di Android.

Lo smartphone è Dual SIM.

Puoi acquistare Samsung Galaxy A12 su Amazon a soli 159,00€ nella colorazione Black. Acquistalo oggi e ricevilo in circa una settimana. Le consegne sono gratuite per i membri Prime e per chi effettua il primo acquisto. Il device, infine, può essere acquistato anche arate mediante il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone