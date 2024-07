Samsung Galaxy A05s in super offerta: oggi lo paghi appena 120€

Se stai cercando uno smartphone Android che combini prestazioni elevate e un design accattivante a un prezzo accessibile, l’offerta del Samsung Galaxy A05s è ciò che fa per te. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 33%, il prezzo è sceso a soli 120,00€, rispetto al prezzo consigliato di 179,00€.

Nel complesso, il Galaxy A05s ha tutto ciò che ti serve per affrontare al meglio le attività quotidiane, grazie ad una scheda tecnica non eccessivamente avanzata, ma comunque adeguata alla maggior parte delle sfide. Samsung ha fatto un lavoro importante per coniugare prezzo e prestazioni, realizzando un device conveniente che sa davvero il fatto suo.

Sotto alla scocca troviamo il chip Snapdragon 680, che offre potenza adeguata per riprodurre senza problemi la maggior parte delle applicazioni, anche quelle pesanti come i videogiochi. Questo smartphone è dotato di 4GB di RAM, che assicurano un funzionamento fluido e reattivo, anche quando si utilizzano più applicazioni contemporaneamente. La memoria interna di 128 GB offre ampio spazio per foto, video e app, e può essere ulteriormente espansa fino a 1 TB tramite una scheda microSD.

Il display è un ottimo Infinity-U da 6.7 pollici, che offre un’esperienza visiva coinvolgente e vibrante. Guardare i tuoi contenuti multimediali preferiti – come serie, video su YouTube e film – sarà un vero piacere. Il comparto fotografico non è affatto male, grazie ad una configurazione a tripla camera posteriore che include un sensore principale da ben 50MP.

Se stai cercando un dispositivo affidabile ben al di sotto della soglia critica dei 200€, ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta e puntare proprio sul Samsung Galaxy A05s.