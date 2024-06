Samsung Galaxy A05s, che prezzo! Un super smartphone Android a solo 118€

Questo smartphone super-economico della Samsung è una piccola bomba. Prestazioni al top, buona fotocamera e un prezzaccio che lo rende un’opzione davvero attraente. Oggi il Samsung Galaxy A05s può essere tuo a solamente 118€, grazie ad un imperdibile sconto del 38%. Se cerchi un device affidabile sotto i 200€, è lui il best buy del giorno da acquistare assolutamente.

Il Samsung Galaxy A05s è uno smartphone economico che punta a offrire buone prestazioni a un prezzo accessibile. Dotato di un display IPS LCD da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, garantisce una qualità visiva adeguata per l’uso quotidiano.

Il Galaxy A05s è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 680, accompagnato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 1TB. Questa configurazione è sufficiente per le attività quotidiane e si comporta più che bene anche nel multitasking.

Per quanto riguarda la fotocamera, il dispositivo è dotato di un sensore principale da 50MP, affiancato da una fotocamera macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP. Quanto basta per ottenere ottime foto, a patto di avere condizioni di luce favorevoli. La fotocamera frontale da 13MP offre selfie di qualità discreta, con una post-elaborazione piuttosto aggressiva pensata per ottimizzare i risultati.

Non farti scappare questa offerta a tempo limitato: acquista subito il Samsung Galaxy A05s approfittando dello sconto del 34%.