Samsung Galaxy A04 dovrebbe arrivare prima del previsto

Torniamo a parlare di smartphone Samsung destinati alla fascia bassa del mercato, segmento su cui il colosso sudcoreano sta insistendo parecchio negli ultimi mesi. Stando a quanto si apprende, un nuovo telefono potrebbe essere svelato a breve: non è da escludere infatti che Samsung Galaxy A04 venga presentato agli inizi di luglio. Nel frattempo, proviamo a fare il punto della situazione in merito alle caratteristiche tecniche (o almeno, in relazione a quello che è trapelato finora).

Samsung Galaxy A04: cosa sappiamo al momento

Lo smartphone Samsung Galaxy A04 è apparso nel database di Wi-Fi Alliance. Il dispositivo viene indicato con il numero di modello SM-A045F/DS ed offre connettività Wi-Fi dual-band. Inoltre, l’elenco rivela anche che Galaxy A04 arriverà con Android 12 pronto all’uso, si presume con personalizzazione grafica della OneUI 4. La dicitura DS nel numero di modello indica la connettività dual SIM.

In generale, la comparsa di un dispositivo fino ad ora sconosciuto sul database di Wi-Fi Alliance rappresenta una delle prime fasi che anticipano il lancio imminente del prodotto. Nell’attesa, qualora avessi bisogno di un nuovo smartphone, veloce ed affidabile, senza però spendere cifre astronomiche, ti consigliamo l’ottimo Samsung Galaxy A53 5G che trovi su Amazon a poco più di 294 euro (-37%).

