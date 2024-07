Samsung Galaxy A03s in offerta a soli 119€: batteria sterminata

Samsung Galaxy A03s è un completissimo smartphone Android che offre funzionalità avanzate e caratteristiche tecniche difficili da trovare su altri dispositivi nella stessa fascia di prezzo. Questo telefono si distingue per la durata della batteria, le prestazioni bilanciate ed una fotocamera più che soddisfacente: spendi pochissimo ma senza particolari rinunce.

Cogli al volo quest’opportunità, prima che sia tardi: completa ora l’acquisto su Amazon con uno sconto a sorpresa del 14% e potrai aggiudicarti Samsung Galaxy A03s per soli 119 euro invece di 139 euro.

Prezzaccio per lo smartphone Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A03s è dotato di un display Infinity-V TFT LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+, che offre immagini chiare e colori molto naturali. Il telefono è alimentato da un processore octa-core, che svolge egregiamente il suo dovere grazie al supporto di 32GB di memoria interna e 3GB di RAM.

La tripla fotocamera posteriore include un sensore principale da 13MP, mentre la fotocamera frontale da 5MP è perfetta per videochiamate e selfie da pubblicare sui social. Il dispositivo è anche dotato di un lettore di impronte digitali, per una maggiore sicurezza. Stupisce la batteria da 5000mAh, che assicura una lunga durata in fase di utilizzo.

Le scorte sono limitate, quindi non aspettare: aggiungi subito al carrello lo smartphone Samsung Galaxy A03s con un risparmio di 20 euro e ricorda che, oltre a riceverlo a casa in un lampo, non pagherai la spedizione.