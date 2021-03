Hai necessità di acquistare un nuovo smartphone? Samsung Galaxy A02s è in offerta su Amazon a soli 119,00€. Il ribasso del 25% corrisponde a uno sconto effettivo di 40€ che rende questo device più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy A02s: le specifiche di questo smartphone

Appartenente alla fascia economica degli smartphone, Samsung Galaxy A02s è un device con un ottimo rapporto qualità prezzo. Disponibile nella sua colorazione Black è in grado di fornire un’esperienza di utilizzo ottima.

Il Display Infiniy-V da 6.5 pollici con qualità HD+ garantisce un’esperienza visiva ampia che viene amplificata dal rapporto 20:9. Le cornici non sono esattamente sottili, tuttavia non creano fastidi alla vista.

Il processore Octa Core viene abbinato a ben 3 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione che rendono il funzionamento dello smartphone dinamico. La memoria è espandibile fino a 1 TB attraverso MicroSD.

Tra le features risalta il comparto fotografico composto da una multicamera con lente principale da 13 megapixel. Sono presenti ulteriori due lenti per scattare in modalità di profondità e macro. Ammontano a 5, invece, i megapixel della fotocamera frontale utilizzata per i selfie.

Veramente degna di nota è la batteria da 5000mAh che concede un utilizzo duraturo e più che quotidiano dello smartphone. La ricarica, inoltre, avviene per mezzo della ricarica rapida adattiva a 15 W.

Tra le altre features sono da ricordare il GPS integrato, il supporto all’NFC e l’ingresso per auricolari stereo da 3,5 mm.

Puoi acquistare Samsung Galaxy A02s su Amazon a soli 119,00€ nella sua colorazione Black. Ordina lo smartphone oggi e ricevilo a casa in meno di 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Le consegne sono gratuite anche in caso di primo acquisto. Questo dispositivo firmato Samsung, infine, è idoneo al progetto di rateizzazione CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone