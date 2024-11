Samsung folle: con il Single's Day fino al 40% di sconto

Il Single’s Day di Samsung è un vero e proprio regalo. Pura follia perché puoi ottenere fino al 40% di sconto su una vasta selezione di prodotti disponibili. Dai un’occhiata a tutte le offerte e scegli quello che ti serve adesso che costa niente. C’è veramente l’imbarazzo della scelta e risparmi tantissimo sui migliori articoli hi-tech del momento. Su tantissime offerte hai anche in regalo i fantastici Smart Tag 2.

Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Scopri quante opportunità di risparmio hai grazie a questa super promozione eccezionale, disponibile fino a domani, 12 novembre 2024.

Samsung Single’s Day: un pozzo di offerte spettacolari

Dai un’occhiata a tutte le offerte oggi disponibili sul sito ufficiale di Samsung con il Single’s Day. Tantissimi vantaggi acquistando dal produttore e fino al 40% di sconto con in regalo i Galaxy Smart Tag 2 su una selezione di prodotti.

Come ad esempio questo eccezionale Samsung Galaxy A55 5G tuo a soli 379,90€! La versione in promozione è quella da 256GB. Troverai in regalo i Galaxy Smart Tag 2 in omaggio direttamente in carrello. Nel frattempo stai acquistando uno smartphone medio gamma davvero potente e fluido, con prestazioni molto vicine ai top di gamma.

Anche il caricatore è in offerta speciale al 40% di sconto. Acquista il Caricabatteria Super Fast Charging a soli 44,90€, invece di 74,90€. Grazie ai 50W di potenza ricarichi qualsiasi dispositivo velocemente e senza danneggiare la batteria. Dotato di doppia porta USB-C, ti arriva con in confezione anche il cavo USB-C to USB-C.

Trovi anche i Samsung Galaxy Buds3 in offerta speciale per il Single’s Day. Cosa stai aspettando? Approfittane subito! Li acquisti adesso a soli 169€, invece di 179€.

Non perdere queste e tantissime altre occasioni al Single’s Day di Samsung. Approfitta subito per risparmiare fino al 40% devi solo sare un’occhiata a tutte le offerte.