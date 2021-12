L'app Expert RAW di Samsung si aggiorna: ecco le novità

L'applicazione Expert RAW di Samsung riceve un nuovo aggiornamento software a distanza di circa due settimane e mezzo dalla sua introduzione. Dalle informazioni pubblicate in rete (e sul changelog ufficiale), scopriamo che la versione 1.0.00.16 di Expert RAW introduce diverse correzioni, migliora la qualità dell'immagine e rende più evidenti alcune sezioni della UI.

Expert RAW di Samsung si aggiorna

Una delle novità più importanti introdotte dal team di sviluppo del colosso sudcoreano è sicuramente la nuova UI per trasferire rapidamente un'immagine su Adobe Lightroom, mentre migliora la fedeltà dell'algoritmo JPG per quanto riguarda la definizione degli scatti in situazioni di scarsa illuminazione. Ma non solo novità: l'aggiornamento di Expert RAW introduce alcune correzioni circa la sfocatura agli angoli delle foto salvate in formato .DNG e corregge anche un bug che non permetteva l'apertura dell'app dopo il download dal Galaxy Store.

Sul forum ufficiale di Samsung viene inoltre annunciato che il prossimo update verrà corretto un bug relativo alle foto scattate con i controlli manuali e con il sensore telescopico. L'app, attualmente disponibile solo su Samsung Galaxy S21 Ultra 5G che rende disponibile la modalità Pro Mode anche per le due unità zoom del device, verrà presto estesa anche ad altri modelli di device Samsung.

