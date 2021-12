Samsung elimina il caricatore anche dalla fascia media

Samsung Galaxy A13 5G è appena stato annunciato; ne abbiamo parlato qui. Ora è emerso che il device viene spedito senza caricabatterie negli Stati Uniti.

Samsung Galaxy A13 5G: perché non c'è il caricatore?

Ieri il colosso sudcoreano ha presentato il Galaxy A13 5G. Ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti come lo smartphone 5G più conveniente dell'azienda. È interessante notare che il dispositivo economico condivide un tratto con i telefoni premium.

L'anno scorso, Apple ha deciso di interrompere l'inserimento del caricabatterie all'interno dei suoi iPhone. Subito dopo, altri produttori di smartphone hanno scelto di fare lo stesso per i loro telefoni costosi.

A distanza di un anno, Samsung ha ora svelato in silenzio i suoi piani per spedire il suo Galaxy A13 5G appena annunciato senza caricabatterie negli Stati Uniti. Il colosso tecnologico sudcoreano ne ha parlato alla fine del comunicato stampa.

Il device è uno smartphone da $ 249,99 con un modesto set di specifiche. Di solito, l'OEM coreano raggruppa un caricabatterie e un paio di auricolari all'interno delle scatole dei telefoni facenti parte di questo segmento di prezzo. Ma per qualche ragione, ha scelto di non includere nessuno di questi per il nuovo modello.

Gli utenti residenti negli USA, al momento dell'ordine del nuovo midrange, devono assicurarsi di acquistare un caricabatterie extra se non ne posseggono già uno. L'azienda consiglia di utilizzare “caricabatterie e cavi approvati da Samsung“.

I punti salienti del Galaxy A13 5G includono un display da 6,5 ​​pollici HD+ 90Hz, SoC MediaTek Dimensity 700, configurazione tripla fotocamera da 50 MP (largo) + 2 MP (macro) + 2 MP (profondità), fotocamera selfie da 5 MP, porta USB di tipo C, 3.5 jack per cuffie da mm, slot per schede MicroSD, sensore di impronte digitali montato sul frame laterale, Samsung Pay tramite NFC, Android 11, batteria da 5.000 mAh e ricarica da 15 W.