Samsung: elenco smartphone e tablet che otterranno One UI 6.1.1

Samsung ha reso noto l’elenco completo dei dispositivi che potranno beneficiare dell’aggiornamento a One UI 6.1.1. Questa versione si concentra principalmente sull’integrazione delle funzionalità Galaxy AI e su un miglioramento generale della sicurezza e delle prestazioni di smartphone e tablet.

Dopo essere stato inizialmente distribuito in Corea, l’aggiornamento sarà esteso ad altre aree del mondo nelle prossime settimane, ampliando così la copertura del nuovo sistema operativo.

One UI 6.1.1 in arrivo per questi dispositivi Samsung

Samsung ha menzionato ufficialmente Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Tab S9: queste unità, con annessi gli altri modelli della stessa gamma, riceveranno, l’aggiornamento a One UI 6.1.1 prima di tutti. Come detto, le sostanziali novità includono diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale, oltre ad un significativo miglioramento nell’efficienza generale del sistema. Di seguito, l’elenco completo di smartphone e tablet:

Galaxy S23 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Il rollout di One UI 6.1.1 è ufficialmente cominciato e la gamma Galaxy S24 in Corea ha già ricevuto l’aggiornamento. L’espansione verso i mercati del Nord America e dell’Europa è prevista a partire dal 9 settembre. Altri dispositivi, come quelli della serie Galaxy S23, dovrebbero essere aggiornati nelle settimane successive. Ricordiamo infine che l’update include anche la patch di sicurezza di Samsung per il mese di settembre 2024.