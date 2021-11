Samsung: ecco quali telefoni non verranno più aggiornati

Gli aggiornamenti del firmware per questi telefoni di Samsung facenti parte della serie Galaxy A stanno per finire. Controllate la lista per vedere se il vostro device è fra questi prodotti.

Samsung: addio al supporto firmware per questi modelli

L'OEM sudcoreano offre un ampio supporto per l'aggiornamento del software per molti dei suoi terminali in listino. Tuttavia, arriva un momento in cui l'azienda deve staccare la spina ad alcuni modelli. Una volta trascorsi diversi anni da quando un telefono è arrivato sul mercato, non è più possibile continuare a rilasciare update per esso.

Non abbiamo ancora raggiunto quel punto per molti Galaxy A, ma ora abbiamo una data di “fine supporto” per alcuni midrange. Notiamo che sono stati tutti retrocessi dal programma di aggiornamento trimestrale a quello semestrale. Ciò significa che i terminali in questione riceveranno solo due aggiornamenti del firmware all'anno in futuro.

Tutti gli smartphone e i tablet Samsung passano attraverso questo processo. Le ultime ammiraglie, in particolare le ammiraglie, ricevono un aggiornamento ogni singolo mese. La stragrande maggioranza ne riceve uno ogni trimestre. Il ciclo semestrale è l'ultima fase prima che il supporto software per un dispositivo venga definitivamente interrotto.

Notiamo che l'OEm sudcoreano ha lanciato la patch di sicurezza di novembre 2021 per la scorsa settimana per molti gadget in listino. L'azienda ha ora dettagliato tutto ciò che offre questa ultima versione di patch. Ha anche aggiornato l'elenco di idoneità per i suoi dispositivi.

Il Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A50s e Galaxy A70s erano in precedenza nel ciclo di aggiornamento trimestrale. Samsung rilascerà una patch di sicurezza per questi articoli una volta ogni trimestre. Hanno già ricevuto il loro ultimo importante major update del sistema operativo Android ma nessuna nuova funzionalità sarebbe stata aggiunta a loro comunque.

Non di meno, Samsung ha ora relegato tutti questi dispositivi al ciclo di aggiornamento semestrale. Riceveranno solo due aggiornamenti all'anno d'ora in poi. Questo è probabilmente l'ultimo anno di supporto per questi telefoni.