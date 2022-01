Samsung: ecco le memorie MRAM per i device del futuro

Samsung è da tempo in prima linea nell'innovazione tecnologica, sia quando si tratta di tecnologia mobile che di altri dispositivi elettronici. Il colosso coreano ha appena ribadito questo fatto questa settimana, diventando la prima azienda al mondo a dimostrare un processo di elaborazione in memoria funzionante su MRAM.

Cos'è la memoria MRAM di Samsung?

In terminali come telefoni e PC, la maggior parte dei processi di elaborazione viene eseguita dal chip di elaborazione, che esiste proprio per questo scopo ed è altamente efficiente, nonostante sia inoltre uno dei componenti più affamati di energia.

La memoria (o RAM) di un dispositivo, d'altra parte, ha lo scopo tradizionale di memorizzare temporaneamente bit di informazioni a cui il processore può accedere immediatamente, ogni volta che lo richiede.

Questa particolare memoria virtuale consente un trasferimento dati molto più veloce con il processore rispetto a un'unità di archiviazione, ma è disponibile anche in quantità molto più piccole, come 4 GB, 6 GB o 8 GB o 16 GB a seconda del dispositivo di elaborazione tradizionale.

Da anni, tuttavia, ci sono state molte sperimentazioni con la ricerca di una soluzione di elaborazione in memoria efficiente e pratica.

Mentre molte altre proposte sono già state trovate utilizzando tipi alternativi di RAM (come PRAM o RRAM), come osserva SamMobile, l'elaborazione in memoria MRAM non era ancora stata inventata in forma funzionante. Almeno fino ad ora, quando Samsung è finalmente riuscita a creare il primo prototipo. Gli smartphone e i computer moderni oggi utilizzano la DRAM: ecco, la MRAM è un prodotto completamente diverso.

La maggior parte dei dispositivi informatici con cui interagiamo quotidianamente, in particolare smartphone e computer, funzionano con DRAM, o Dynamic Random Access Memory, come memoria principale.

Questo tipo di memoria è dinamica e volatile, il che significa che memorizza le informazioni solo finché il device è acceso con una corrente che scorre e deve essere costantemente aggiornato o sovrascritto per conservare quei dati.

La MRAM, d'altra parte, la memoria magnetoresistiva ad accesso casuale, è un tipo di memoria non volatile, il che significa che può conservare bit di dati anche senza il passaggio di corrente elettrica. Memorizza la memoria su cariche magnetiche, piuttosto che su cariche elettriche come la RAM standard.

Il principale vantaggio è il suo consumo energetico estremamente basso, sebbene abbia incontrato difficoltà nell'integrazione pratica nella moderna tecnologia quotidiana, come mantenere i tassi di errore di scrittura adeguatamente bassi. È anche più ostile all'elaborazione in memoria rispetto alla DRAM a causa della sua bassa resistenza.

L'attrattiva principale dell'in-memory computing, di norma, è che consente un notevole risparmio di tempo e di energia. Un sistema che esegue almeno parte del suo calcolo all'interno della memoria, finirà per risparmiare tutti quei millisecondi che altrimenti impiegherebbero perché quei dati vengano richiesti dal processore, viaggino verso lo stesso e lì vengano elaborati. La memoria richiede anche molta meno energia di un chip di elaborazione.

Uno dei principali autori del documento di ricerca di Samsung, il dottor Seungchul Jung, ha rilasciato la seguente dichiarazione: