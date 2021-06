Samsung ha appena svelato la serie Odyssey Gaming Monitor con pannelli di varie dimensioni; il più grande vanta uno schermo di 27 pollici e specifiche al top.

Samsugn Odissey Gaming Monitor: cosa sappiamo?

Il gigante della tecnologia Samsung ha lanciato un nuovo set di monitor da gioco, l'Odyssey in Corea del Sud e in alcuni dei suoi principali mercati. I modelli appena svelati sono: Odyssey G70A, G50A, G30A. Dei tre, solo il G30A è disponibile in due dimensioni dello schermo: uno da 27 pollici e uno da 24 pollici.

La gamma 2021 di monitor da gioco Samsung Odyssey è dotata di funzionalità avanzate per un'esperienza di gioco avvincente per gli appassionati di gaming. L'Odyssey G70A è largo 28 pollici e sfoggia un design futuristico e imponente, con un ampio angolo di visione UHD. La tecnologia UHD consente al prodotto di visualizzare contenuti video senza immagini residue e lag. Ha una risposta elevata e una frequenza di aggiornamento del display.

Il G70A supporta anche la tecnologia HDR per fornire un ambiente di gioco vivido che serve a rendere l'esperienza di gioco avvincente.

Secondo Samsung, i monitor da gioco appena lanciati forniranno ai giocatori la migliore esperienza di gioco mai vista. In una dichiarazione di Hye-seung Ha, Vice Presidente Esecutivo del Visual Display Business di Samsung Electronics, l'azienda ha detto che continuerà a costruire gadget al fine soddisfare le elevate esigenze della sua vasta base di clienti. L'OEM sudcoreano prevede di dominare il segmento dei monitor da gioco con queste nuove offerte della gamma Odyssey 2021.

L'Odyssey G50A è un modello da 27 pollici e si colloca al di sotto del G70A in termini di funzionalità e costi. Tuttavia, supporta ancora molte delle specifiche di gioco premium che sono sempre più richieste per qualsiasi monitor da gioco standard.

La gamma dei monitor da gioco Odyssey 2021 offre anche alcune caratteristiche ergonomiche che mirano a offrire agli utenti un tempo di gioco confortevole e rinfrescante mentre si adoperano i suddetti modelli. I supporti ergonomici garantiranno un migliore posizionamento fisico senza il rischio di problemi alla schiena e altre lesioni.

In Corea, l'Odyssey G70A sarà venduto per 950.000 won (~$839) mentre il G50A per 650.000 won (~$574). Le due varianti dell'Odyssey G30A saranno vendute rispettivamente per 315.000 won e 275.000 won. Al cambio sono circa 278 e 243 dollari USA, rispettivamente.

Non sappiamo se arriveranno mai da noi, ma ci auguriamo che l'azienda possa rilasciarli anche in Europa nel breve periodo.

Samsung

Elettronica