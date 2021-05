Samsung Smart Monitor M5 e M7 sono dei nuovi prodotti appena rilasciati dall'azienda per il mercato coreano. Sono molto interessanti: parliamo di due nuovi schermi da 24 e 43 pollici.

Samsung: due nuovi display per la produttività

Il gigante della tecnologia Samsung Electronics ha annunciato l'aggiunta di due nuovi monitor intelligenti all-in-one nella sua crescente collezione di schermi intelligenti multifunzione con TizenOS. I dispositivi intelligenti si chiamano Smart Monitor M7 4K da 43 pollici e lo Smart Monitor M5 1080p da 24 pollici.

La gamma di pannelli intelligenti offre una serie di caratteristiche e funzionalità che dimostrano la loro versatilità. Il lancio di questi due nuovi modelli è in arrivo dopo la presentazione lo scorso anno delle versioni da 27 pollici e 32 pollici.

Le nuove aggiunte sembrano essere una mossa strategica di Samsung. Questo soddisferebbe una gamma più ampia di utenti, donando loro maggiore libertà di scelta. Samsung ha affermato che il modello da 24 pollici è destinato ai alla ricerca di un monitor multifunzionale di buon valore.

La filosofia di design dietro i nuovi monitor intelligenti rimane la produttività e l'intrattenimento. Entrambi i prodotti funzionano con il sistema operativo Tizen di Samsung, il quale fornisce una solida base per lo streaming video senza interruzioni, la connettività intelligente ai telefoni Galaxy e il supporto dell'assistente vocale come Google Assistant, Bixby e Alexa. Gli straordinari altoparlanti integrati sui monitor intelligenti offrono una solida esperienza audio per gli utenti. Con l'app Dex, si può trasformare il monitor intelligente in un enorme desktop per il tuo smartphone.

È probabile che l'M7 disponga della funzionalità HDR10 oltre al modulo di controllo remoto a energia solare. Il modello M7 presenta cornici sottili e una porta USB di tipo C.

Al momento non sono disponibili informazioni sui prezzi per i due modelli. Ci aspettiamo che i due schermi intelligenti abbiano una fascia di prezzo superiore ai 300€ a causa delle innovazioni tecnologiche.

Samsung

Elettronica