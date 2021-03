Di recente, Samsung Display ha annunciato ufficialmente il lancio di un nuovo OLED per device mobili. Questo schermo è un pannello pensato per il gaming mobile ad alta definizione che non ha eguali nel settore. Secondo il brand sudcoreano, questo è il “miglior” display da gioco sul mercato. Sebbene il produttore sudcoreano abbia rilasciato solo di recente i dettagli di questo dispositivo, c’è già uno smartphone che lo possiede… e no, non è un prodotto di Samsung. Incredibilmente, il primo dispositivo ad aver adottato questa meraviglia tecnologica è il nuovo Asus ROG Phone 5.

Samsung: il miglior OLED è già presente sul…

Asus ha rilasciato il suo flagship gaming una settimana fa e fra le specifiche, abbiamo osservato che utilizza uno schermo OLED da 6,78 pollici di Samsung Display. Questo pannello supporta una frequenza di aggiornamento superiore a 120 Hz ed è ottimizzato per i contenuti di gioco con cambio rapido della schermata. Grazie alla sua qualità delle immagini perfetta e naturale, ha ottenuto la certificazione Seamless Display di SGS.

Nel 2019, i prodotti OLED di Samsung Display sono entrati nel mercato dei notebook, fornendo pannelli OLED UHD da 15,6 pollici a device come il Razer Blade 15 e ad altri portatili da gioco di altri produttori multinazionali di PC. Nel 2020, il pannello OLED FHD da 13,3 pollici di Samsung Display è stato montato sul Razer Blade Stealth 13.

SGS ha condotto un test di “lunghezza dello smear” su questa schermata e i risultati mostrano che quando un video di unità ad alta velocità è in esecuzione su questo schermo, il tempo di risposta dell’immagine dinamica è inferiore a 11 millisecondi. Samsung Display afferma che, per i giocatori, questo è un prodotto senza eguali: riduce l’emissione di luce blu a meno del 6,5%. Non di meno, viene fornito con la certificazione Eye Care di SGS.

Samsung

Smartphone