La nuova gamma di smartphone da gaming, gli ASUS ROG Phone 5, sono ufficiali. Tre varianti, tutte potenti, con la Ultimate che tocca i 18GB di RAM. Ecco i dettagli.

Come anticipato, sono tre i modelli appena lanciati: versione standard, Pro e Ultimate. Tutti simili per molti aspetti, ma con delle chicche a differenziarli.

ASUS ROG Phone 5 Ultimate

Sotto il punto di vista del design, da vero gaming phone, il modello Pro e Ultimate hanno sul posteriore l’Innovative ROG Vision: un vero e proprio display, che ti permette di visualizzare animazioni personalizzabili per avvisi di sistema e stato;

Sotto la scocca di tutti i modelli c’è il potente processore Qualcomm Snapdragon 888 5G, supportato da diverse configurazioni di RAM e storage interno, che variano in base all’edizione:

In tutti i casi, si tratta di memorie RAM di tipo LPDDR5 e storage UFS 3.1. Inoltre, proprio perché si tratta di gaming phone, è presente l’innovativo sistema di raffreddamento GameCool 5.

ASUS ROG Phone 5

L’autonomia energetica è garantita dall’ampia batteria da 6000 mAh, con supporto alla ricarica rapida HyperCharge. Non manca il doppio ingresso USB C, laterale e inferiore.

Il display è invece un pannello AMOLED da 6,78″ con refresh rate da 144Hz, risoluzione FHD+ e vetro Gorilla Glass Victus a protezione. Il lettore d’impronte digitali è alloggiato direttamente sotto lo schermo.

Il comparto fotografico principale è composto da 3 sensori, con il principale da 64MP, al quale ne è affiancato uno da 13MP dedicato al super grandangolo e uno da 5MP per le macro. Sul frontale, una selfie camera da 24MP. Non manca la massima attenzione al comparto audio grazie a un doppio speaker frontale simmetrico (7 magneti con amplificatore Cirrus Logic).

I nuovi smartphone saranno disponibili in momenti diversi.

ROG Phone 5 (colorazioni Phantom Black e Storm White):

Già disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale ASUS, ROG Phone 5 nella configurazione da 16GB di RAM e 256GB di storage, sarà in vendita a breve presso gli ASUS Gold Store e Unieuro.it, ad un prezzo consigliato al pubblico di 999,00€. ROG Phone 5, nella configurazione da 12GB di RAM e 256GB di storage, è disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale ASUS, e, nelle prossime settimane, presso gli ASUS Gold Store e su Unieuro.it, ad un prezzo consigliato al pubblico di 899,00€. Infine, ROG Phone 5, nella configurazione da 8GB di RAM e 128GB di storage, sarà disponibile nel mese di aprile in esclusiva sul sito ufficiale ASUS, ad un prezzo consigliato al pubblico di 799,00€.