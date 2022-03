Samsung ha davvero manomesso i risultati dei benchmark?

C'è un'enorme concorrenza nel mercato degli smartphone e i produttori devono essere sempre al top per avere un impatto notevole nelle vendite. Tuttavia, questo non è un buon motivo per imbrogliare. Ci sono state diverse segnalazioni secondo cui molti smartphone di punta Samsun Galaxy sono dotati di un'applicazione integrata chiamata GOS che limita forzatamente le prestazioni delle app, riducendo così il riscaldamento della CPU e prolungando la durata della batteria.

Secondo i rapporti, l'app è impostata per limitare le prestazioni di oltre 10.000 applicazioni. Ciò include, a titolo esemplificativo, giochi e normali software per ufficio come Microsoft Office. Tuttavia, ecco l'inganno: tutti i software di benchmarking sono al di fuori di questa restrizione.

Samsung: perché ha limitato le prestazioni dei suoi device?

In poche parole, significa che le app di benchmarking registreranno le prestazioni complete del dispositivo mentre le app non possono utilizzare la piena potenza dei device a causa del GOS.

Questa mossa ha portato Geekbench a credere che Samsung abbia imbrogliato sui punteggi e ha così rimosso diversi modelli come il Galaxy S22/S21/S20/S10 dal database.

Ora c'è una risposta ufficiale da parte di Samsung

Nella sua risposta, l'azienda ha affermato che GOS controlla solo il calore e le prestazioni del gioco in modo equilibrato. La società afferma che non influirà sulle prestazioni di altre applicazioni convenzionali. Inoltre, ha affermato anche che il software di benchmarking non è un gioco, quindi GOS non imporrà alcuna restrizione su di esso.

Tuttavia, al momento, Geekbench non ha recuperato i dati sul punteggio corrente di telefoni cellulari come il Galaxy S22 e non ha risposto alla “giustificazione” del produttore sudcoreano.

Specifiche tecniche del Galaxy S22