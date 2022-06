Samsung è la regina del mercato, nonostante la carenza dei chipset

Secondo quanto si apprende da un report di Counterpoint Research, sembra che i gravi problemi degli ultimi mesi legati alla carenza dei chipset e ai lockdown in Cina, abbiano causato un drastico calo delle vendite nel mercato europeo nel corso dei primi mesi del 2022. Tuttavia, Samsung sembra avefr mantenuto la posizione di leader nel settore.

Se analizziamo ciò che è successo in questi mesi, notiamo che il business della telefonia mobile ha visto una riduzione dei volumi di vendita nel primo periodo dell’anno corrente. Non si è mai assistito ad un calo così drastico in un trimestre. I motivi dietro tutto ciò sono tanti: dalla crisi dei chipset ai lockdown governativi in Cina legati ai casi di Coronavirus, nonché all’incerto scenario geopolitico per via della guerra in Ucraina. Samsung è rimasto il brand numero uno e la sua quota di mercato è la più alta mai registrata dal 2020.

Samsung: fra crisi e lockdown, spopola in Europa

Da un report di Counterpoint scopriamo che le vendite in Europa hanno raggiunto una quota mai vista prima: 49 milioni di pezzi venduti nei primi tre mesi del 2022; parliamo del 12% annuale e si scopre che è uno dei trimestri più bassi di sempre.

Come detto, ci sono stati diversi fattori che hanno influito sulle basse vendite di smartphone nel nostro continente: pensiamo alla guerra in Ucraina, alla situazione geopolitica instabile, alle condizioni economiche avverse, ai blocchi in Cina che hanno rallentato l’offerta e via dicendo. In questo quadro, ci sembra ovvio vedere un rallentamento delle spedizioni.

Come detto, Samsung è stata la compagnia che ha venduto di più; la quota delle spedizioni è stata del 35%, secondo quanto si legge, con Apple che la segue da dietro al 25% del mercato. Cupertino ha visto un calo del 6% sulle sue spedizioni, ma la colpa sembra essere anche della carenza dei conduttori. Xiaomi è al terzo posto, con una quota del 19% e un crollo del 36%. OPPO e Realme invece, sono arrivate rispettivamente, al quarto e al quinto posto.

Ecco le parole di Jan Stryjak, direttore di Counterpoint:

Problemi esistenti come COVID-19 e carenza di componenti sono stati esacerbati da nuove sfide economiche e geopolitiche. L’aumento dei livelli di inflazione in tutta la regione sta incidendo sulla spesa dei consumatori, mentre Samsung e Apple, il primo e il terzo fornitore di smartphone in Russia, hanno interrotto tutte le spedizioni nel mercato più grande d’Europa all’inizio di marzo 2022.

