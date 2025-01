Samsung e Google sfidano Dolby Atmos: cos'è Eclipsa Audio (in 3D)

Samsung ha appena annunciato una nuova tecnologia audio 3D, sviluppata in collaborazione con Google: si chiama Eclipsa Audio e verrà implementata sulla nuova gamma di TV e soundbar dell’azienda sudcoreana in uscita nel 2025.

Eclipsa Audio: cos’è e come funziona

Ma di cosa si tratta? Eclipsa Audio consentirà ai creatori di regolare i dati audio, come la posizione e l’intensità dei suoni e dei riflessi spaziale, per creare un’esperienza sonora tridimensionale immersiva.

Eclipsa Audio, che punta a sfidare Dolby Atmos, è stato sviluppato sotto l’Alliance of Open Media’s Immersive Audio Model and Formats (IAMF), che consente ai creatori e alle piattaforme di fornire audio immersivo di alta qualità con codifica efficiente e rendering flessibile adattabile a vari ambienti di riproduzione, come cuffie, speaker e sistemi VR.

La nuova tecnologia verrà integrata nelle soundbar e nuova gamma di TV Samsung che verranno lanciate sul mercato nel 2025 – che spaziano dalla serie Crystal UHD ai modelli premium come Neo QLED 8K. Se da un lato c’è il supporto alla riproduzione di questa nuova tecnologia audio 3D, dall’altro ci sono la creazione e la distribuzione di contenuti che siano pertinenti.

Arriverà anche su Galaxy S25?

E qui scende in campo la collaborazione con Google: Samsung afferma che i creator potranno infatti caricare video con tracce Eclipsa Audio su YouTube nel corso di quest’anno. Gli spettatori che possiedono dispositivi Samsung idonei, potranno quindi guardare video sulla piattaforma di Google con audio spaziale 3D, quando disponibile.

L’azienda sudcoreana non menziona altri dettagli, ma il fatto che abbia utilizzato la parola “dispositivi Samsung” piuttosto che “TV Samsung” fa ben sperare: in futuro, la Eclipsa Audio potrebbe raggiungere – oltre ai TV e alle soundbar – anche gli smartphone, come i prossimi modelli della serie Galaxy S25.

Google e Samsung stanno inoltre collaborando con la Telecommunications Technology Association (TTA) per creare un programma di certificazione per i dispositivi in ​​grado di riprodurre Eclipsa Audio. Nel complesso, la nuova tecnologia ha tutte le carte in regola per spodestare alcuni favoriti, come Dolby Atmos e DTS:X, ma molto dipenderà dai contenuti disponibili e dai dispositivi supportati.