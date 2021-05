Secondo quanto si apprende, sembra che Samsung e Apple stiano lanciando un programma di permuta degli smartphone LG in Corea del Sud.

Samsung e Apple: un programma di Trade In particolare in Corea del Sud

Il mese scorso, LG, azienda con sede in Corea del Sud, ha confermato che sta uscendo dal business della telefonia mobile e sta chiudendo la sua divisione smartphone. Non di meno, la compagnia coreana starebbe ora pianificando di concentrarsi su altre aree come componenti per veicoli elettrici, dispositivi connessi, case intelligenti, robotica, intelligenza artificiale e soluzioni business-to-business, nonché piattaforme e servizi.

Nel tentativo di colmare la lacuna degli smartphone LG nel mercato interno dell'azienda, i principali marchi di telefonia come Samsung e Apple hanno lanciato un programma di permuta per gli utenti di telefoni LG nel mercato interno; questo è quanto si apprende da un recente rapporto di ZDNet.

Come parte del nuovo programma di permuta, le aziende sono disposte a pagare il valore di permuta del telefono e ulteriori 150.000 won, che sono circa $ 135, per gli utenti di smartphone LG che scambiano i loro prodotti con un Samsung Galaxy o con un iPhone.

Apple eseguirà il suo programma di permuta fino al 25 settembre e gli utenti di smartphone LG LTE e 5G potranno scambiare i prodotti acquistando (con la dovuta differenza) un iPhone 12 o iPhone 12 Mini. Ma il programma è disponibile solo nei negozi al dettaglio gestiti da società di telecomunicazioni, non attraverso l'Apple Store o i rivenditori Apple.

D'altra parte, Samsung eseguirà il suo programma fino alla fine di giugno e gli utenti di smartphone LG potranno sostituire i propri dispositivi con la serie Galaxy S21 o con la serie Galaxy Note 20; volendo, si potrà scegliere anche un foldable Galaxy Z Flip 5G e Galaxy Z Fold 2.

Attualmente, Samsung detiene circa il 65% della quota di mercato degli smartphone in Corea del Sud mentre Apple detiene circa il 20%. LG, che ora è uscita dal mercato, controllava circa il 13% del mercato.

Anche se LG è fuori dal settore della telefonia mobile, la società ha confermato che lancerà fino a tre versioni di aggiornamenti Android per tutti i suoi smartphone premium usciti recentemente. I tre major update partono da quando il singolo device è stato rilasciato.

