Samsung è ancora la regina del mercato degli smartphone

Da un rapporto appena emerso in rete scopriamo che Samsung è ancora la regina nel mercato della telefonia mobile; l’azienda infatti è la compagnia leader del mercato e vanta numeri incredibili. Ma andiamo con ordine.

Dobbiamo segnalare che il mercato degli smartphone ha visto un rallentamento delle spedizioni negli ultimi mesi; nonostante ciò, l’azienda coreana ha comunque mantenuto il primo posto del podio nel secondo trimestre dell’anno corrente, stando a quanto riportato da Canalys.

Samsung: al primo posto, nonostante tutto

Si scopre che Samsung ha spedito 60 milioni di telefoni nel secondo semestre dell’anno, conquistando una quota pari al 21% nel mercato mondiale dei device. Certo, rispetto alle performance del 2021 c’è stato un leggero aumento (si è passati dal 18 al 21%) e le vendite incredibili sono derivate dalle ottime vendite di S22 Ultra che, a proposito, si porta a casa a 979,00€ da Amazon e della serie Galaxy A.

In tutto il mondo, per esempio, leggiamo che la compagnia ha venduto oltre 275 milioni di device; il calo rispetto al primo trimestre è pari al 9%. Si legge che nei primi tre mesi dell’anno infatti, l’azienda ha spedito 300 milioni di unità.

Al secondo gradino del podio troviamo Apple che ha ottenuto vendite record grazie alla serie iPhone 13 e poi, nella parte bassa della Top 5 troviamo Xiaomi, OPPO e Vivo.

Riportiamo di seguito le parole del noto analista di Canalys Research Runar Bjørhovde su questo scenario economico:

I venti contrari economici, la domanda fiacca e l’accumulo di scorte hanno portato i fornitori a rivalutare rapidamente le loro strategie di portafoglio per il resto del 2022. La fascia media in eccesso è un segmento esposto ai fornitori per concentrarsi sull’adeguamento dei nuovi lanci, poiché i consumatori con vincoli di budget spostano i loro acquisti di dispositivi verso la fascia più bassa.

Voi cosa ne pensate? Avete acquistato un device di Samsung nell’ultimo periodo o siete in procinto di comprarne uno?

