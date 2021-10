Samsung deve temere la concorrenza di Apple in casa

Samsung attualmente governa oltre il 70% del mercato degli smartphone in Corea del Sud. La società ha fatto molto bene quest'anno nel suo paese d'origine, soprattutto dopo il lancio del Galaxy Z Flip 3 e del Galaxy Z Fold 3. Tuttavia, ora potrebbe affrontare una certa concorrenza poiché Apple ha finalmente lanciato la serie iPhone 13 anche nel territorio coreano.

Samsung vs Apple anche in Corea del Sud

Come parte del suo secondo round di debutto, la mela ha lanciato iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max in Malesia, Messico, Corea del Sud, Thailandia e altri dieci paesi in tutto il mondo. Si prevede che i nuovi iPhone guadagneranno una maggiore popolarità in Corea del Sud poiché i preordini per i dispositivi sono andati “Sold Out” in soli nove minuti all'inizio di questo mese.

Tutti e tre i gestori di rete sudcoreani, LG Uplus, KT e SK Telecom, offrono la serie iPhone 13. Questi nuovi telefoni hanno un prezzo simile ai loro predecessori. Nonostante abbiano un prezzo leggermente più alto rispetto ai telefoni Samsung di fascia alta, gli iPhone godono sicuramente di una discreta popolarità in Corea del Sud grazie ad un'interfaccia utente più semplice e a un buon valore del marchio. Il brand con sede negli Stati Uniti ha una quota di mercato superiore al 20% nel Paese dove spopola la casa produttrice dei Galaxy pieghevoli.

Resta da vedere se Apple riuscirà ad attirare gli attuali utenti di smartphone Galaxy con l'iPhone 13; i primi risultati usciranno nel prossimo trimestre. Ricordiamo, a tal proposito, che in tutto il mondo, la compagnia di Tim Cook sta registrando guadagni da record. Da noi è stata un successo e di fatto, le consegne di alcune unità sono slittate addirittura a novembre.