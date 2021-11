Samsung deve replicare il successo del Galaxy Tab S5e

Per far fronte all'avanzata e al monopolio di iPad di Apple, Samsung ha bisogno di realizzare un altro tablet come l'eccellente Galaxy Tab S5e.

Samsung: serve un tablet in grado di spezzare il monopolio Apple

Samsung sta dominando il mercato dei tablet Android, specialmente nella fascia alta del mercato, e lo fa da alcuni buoni anni ormai. I Galaxy Tab S7 e l'S7+ sono eccellenti prodotti premium, poiché si basano sugli ottimi Tab S6 e sui predecessori.

C'è un forte senso di eredità che Samsung è riuscita a costruire attorno ai suoi tablet di fascia alta, ma d'altra parte, l'azienda non sembra avere la stessa presa sul segmento di fascia media.

Il Galaxy Tab S7 FE è decente ma non necessariamente adatto al marchio “Fan Edition” o al prezzo, e il Galaxy Tab S6 Lite che è arrivato prima è stato una delusione ancora più grande. È interessante notare che questo significa che l'ultimo grande tablet di fascia media uscito dalla fabbrica di Samsung è il Galaxy Tab S5e.

Negli ultimi due anni, il portafoglio di prodotti di fascia medio-alta di Samsung è passato dagli spin-off Galaxy Lite e successivamente ai dispositivi Fan Edition. Questa transizione è avvenuta sia nel mercato degli smartphone che dei tablet di fascia media, ma non è andata esattamente allo stesso modo. In altre parole, sembra più una coincidenza che il risultato di un'attenta pianificazione.

Simile al Galaxy Tab S5e, Tab S6 Lite e Tab S7 FE, la serie di smartphone di punta di Samsung è passata dal Galaxy S10e al Galaxy S10 Lite e successivamente al Galaxy S20 FE.

Tuttavia, mentre gli smartphone di fascia media di Samsung hanno ottenuto buoni risultati, i suoi tablet al contrario, hanno visto un lento declino. Forse, ad oggi, il Galaxy Tab S5e rimane probabilmente il tablet di fascia media più completo mai rilasciato dalla compagnia. Anche se non possedeva il supporto per la S Pen.

A differenza dei nuovi tablet con marchio Lite e FE, il Tab S5e aveva una gamma più ampia di funzionalità che andavano oltre la sua fascia di prezzo in cui veniva collocato.

Era il 2019 e presentava uno schermo Super AMOLED anziché TFT ed era dotato di uno scanner di impronte digitali. Disponeva di fotocamere ad alta risoluzione nella parte anteriore e posteriore e vantava quattro altoparlanti anziché solo due altoparlanti stereo.

Nonostante questi upgrade, il Galaxy Tab S5e riusciva anche ad essere più leggero (400 grammi) e più sottile (5,5 mm) rispetto ai modelli successivi. In realtà, la cosa principale che mancava al Galaxy Tab S5e era la S Pen e alcune chicche software per completare il tutto.

Il futuro è incerto. Dovremo aspettare e vedere cosa ha in serbo Samsung per il mercato dei tablet di fascia media il prossimo anno.