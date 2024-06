Samsung Crystal UHD: Smart TV da 55 pollici che vogliono tutti al 33%

Finalmente hai deciso di cambiare la tua televisione e voi qualcosa di più tecnologico senza però spendere un’esagerazione? Allora vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello la Smart TV Samsung Crystal UHD da 55 pollici a soli 469 euro, invece che 699 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a un grandissimo sconto del 33% che oggi ti permette di risparmiare la bellezza di 230 euro. Davvero una promozione straordinaria e, proprio per questo motivo, dovrei essere veloce o rischi di non riuscire ad averla a questo prezzo. Tra l’altro se preferisci puoi pagare in comode rate a partire da 93,80 euro in 5 mesi senza interessi. Un’offerta esclusiva per i clienti Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Samsung Crystal UHD: la Smart TV del momento costa poco

Questa è sicuramente una delle migliori Smart TV in circolazione e oggi la potrai avere a un ottimo prezzo. Ha un display bello grande da 55 pollici con una cornice quasi impercettibile che ti permetterà di essere molto più coinvolto nei tuoi contenuti.

È dotata del potente processore Crystal 4K, che insieme alla tecnologia PurColor, regala immagini strabilianti con colori vividi e intensi. Potrai scegliere tra 3 modalità di visualizzazione in base alle tue esigenze. Possiede anche un audio surround 3D e l’Adaptive Sound che ottimizza il suono in base a ciò che stai guardando in tempo reale.

Fai alla svelta perché un’occasione del genere durerà sicuramente poco. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua Smart TV Samsung Crystal UHD da 55 pollici a soli 469 euro, invece che 699 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.