Samsung, colpo grosso: su Amazon tutti i nuovi prodotti con PROMO

Smartphone e wearable di qualità. Samsung ha appena annunciato i suoi nuovi dispositivi ed è già possibile accaparrarseli in preordine, così da essere fra i primissimi a poter toccare con mano i nuovi concentrati di tecnologia. Due pieghevoli, Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, l’ambito smartwatch Galaxy Watch5 e un paio di auricolari di punta, i Galaxy Buds2 Pro.

Se desideri ordinarli da Amazon, questo è il posto giusto. Di seguito, troverai tutti i link dove poterli reperire con facilità.

Galaxy Z Fold4

Chi acquisterà i dispositivi in preordine entro il 26 agosto potrà ottenere fino a 150€ di sconto sfruttando la promozione “Trade In”. Nello specifico, 100€ spetteranno a chi sceglierà l’edizione da 256GB mentre 150€ saranno riservati a chi ordinerà quella da 256GB. Tutto quello che occorrerà fare è:

applicare il codice “VALORE100” (per il modello 256GB) o “VALORE150” (per l’edizione da 512GB) prima di completare l’ordine;

registrarsi su Samsung Members e completare l’attività di Trade In, ovvero restituire il proprio vecchio smartphone (qualsiasi esso sia).

Lo sconto sarà immediatamente visibile e applicato in fase di completamento dell’ordine. Intanto, ecco tutte le versioni disponibili:

Galaxy Z Flip4

La stessa identica promozione pensata per Z Fold4, è applicata anche al pieghevole a conchiglia. Fino a 150€ di sconto, quindi, seguendo le istruzioni raccontate nel paragrafo precedente. L’unica differenza è che, in questo caso, è previsto anche uno sconto per l’edizione da 128GB, del valore di 50€.

Ricapitolando, con la promozione Samsung Trade In ottieni:

50€ di sconto per la versione da 128GB (codice “VALORE50”);

100€ di sconto per il modello da 256GB (codice “VALORE100”);

150€ di sconto per l’edizione da 512GB (codice “VALORE150”).

Di seguito, i modelli disponibili su Amazon in preordine:

Galaxy Watch5 e Watch5 Pro

Chi deciderà di acquistare uno dei due nuovi smartwatch entro il 25 agosto, potrà ricevere in omaggio un paio di auricolari Galaxy Buds Live (da richiedere seguendo le istruzioni mostrate nell’immagine sottostante).

Di seguito, versioni e prezzi di Watch5:

Edizione Bluetooth da 40 mm a 299€ nei colori Graphite, Pink Gold e Silver;

da 40 mm a 299€ nei colori Graphite, Pink Gold e Silver; Versione LTE con cassa da 40mm a 349€ nei colori Graphite, Pink Gold e Silver;

con cassa da 40mm a 349€ nei colori Graphite, Pink Gold e Silver; Edizione Bluetooth da 45 mm a 329€ in tre colori Graphite, Sapphire, Silver;

Versione LTE con cassa da 45 mm a 379€ nelle colorazioni Graphite e Silver.

Se preferisci avere il massimo, ecco il listino e la disponibilità del modello Pro:

Versione Bluetooth 45 mm a 499€ nei colori Black Titanium e Gray Titanium;

Edizione LTE da 45 mm a 549€ nella colorazione Black Titanium.

Galaxy Buds2 Pro

Anche i nuovissimi auricolari top di gamma del colosso sud coreano sono disponibili in vendita su Amazon già da oggi a 229€. Eccoli tutti:

Come vedi, tutti i nuovi prodotti Samsung – appena annunciati – sono disponibili in preordine su Amazon. Ricorda: se sei abbonato ai servizi Prime, potrai godere di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.