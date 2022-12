Samsung Chromebook 4+: sconto STREPITOSO per il notebook (-54% Amazon)

Le offerte di Natale di Amazon partono con il botto dandoti la possibilità di acquistare il validissimo Chromebook 4+ di Samsung a un prezzo ridicolo. Infatti, con uno stratosferico sconto del 54% che ti permette di risparmiare ben 220€, il notebook del colosso sudcoreano crolla ad appena 189€ con tanto di consegne rapide e completamente gratuite.

Realizzato con materiali di buon livello e con un telaio di buona fattura, il computer portatile di Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: è perfetto per navigare in rete, chattare sui social, guardare video, ascoltare la musica, studiare e anche lavorare in mobilità.

Incredibile 54% di sconto su Amazon per Samsung Chromebook 4+

Frontalmente trova posto un valido pannello LED da 15.6 pollici ad alta risoluzione con cui puoi guardare tutti i video che vuoi senza alcun compromesso, mentre sotto il telaio trova posto un processore sapientemente ottimizzato per assicurarti velocità di avvio delle app e una buona gestione dei consumi (merito anche della generosa batteria da 39 Wh).

Il tutto, inoltre, è gestito da Chrome OS, il sistema operativo super leggero e performante di Google che ti dà completo accesso a tutti i servizi web del colosso hi-tech (Gmail, YouTube, Google Drive, Google Docs, Chrome, eccetera) anche in offline per continuare a lavorare anche quando non sei connesso al Wi-Fi.

Ad appena 189€ ti assicuriamo che non troverai una migliore offerta su Amazon per l’acquisto di un Chromebook di qualità, a maggior ragione se consideri che ti arriva a casa in appena 1 giorno con tanto di consegne rapide e completamente gratuite incluse con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.