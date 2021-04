Sei in cerca di un laptop? Samsung Chromebook 4+ è in offerta su Amazon a soli 338,00€. Il piccolo ribasso del 5% corrisponde a uno sconto effettivo di 18,00€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Samsung Chromebook 4+: perché scegliere questo portatile

Con un design semplice e lineare, Samsung Chromebook 4+ non passa inosservato nella sua colorazione Platinum Titan. Appartenente alla fascia media dei dispositivi, vanta buone specifiche tecniche che lo rendono perfetto per un utilizzo classico.

Dotato di uno schermo Full HD da 15.6 pollici, il laptop garantisce un’esperienza visiva ampia e immersiva adatta sia alla visione di contenuti che allo svolgimento di diverse attività.

Il processore è un Intel Celeron N4000 che viene abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione sufficienti per utilizzare il dispositivo senza grandi pretese.

Degna di nota è la scocca del computer che si presenta robusta grazie all’impiego di materiali di alta qualità. La durevolezza, infatti, è un punto forte del laptop e che ha superato ben otto test militari per essere certificata.

Da non sottovalutare la cura impiegata nella realizzazione della tastiera che presenta dei tasti ottimizzati per una digitazione rapida e confortevole e un ampio touchpad con controllo delicato.

È presente, infine, l’assistente vocale Google che consente di utilizzare il computer con il solo utilizzo della voce.

Pupi acquistare Samsung Chromebook 4+ a soli 338,00€ nella sua colorazione Platinum Titan su Amazon. Acquistalo oggi e ricevilo in tempi brevi se sei abbonato Prime. Le consegne sono gratuite anche in caso di primo acquisto. È possibile aggiungere degli anni di garanzia a partire da 35,96€. Il dispositivo, in conclusione, può essere acquistato anche a rate grazie al programma CreditLine di Confidis.

