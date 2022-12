Samsung Chromebook 4+: è il LAPTOP DA COMPRARE a meno di 200€ (-51%)

Se state cercando un nuovo Chromebook completo, veloce e con un’elevata qualità costruttiva è quasi obbligatorio valutare il Samsung Chromebook 4+ anche in considerazione dell’offerta attualmente in corso su Amazon.

In questo momento e per un periodo di tempo limitato, infatti, il Samsung Chromebook 4+ è acquistabile al prezzo scontato di 199,90 euro invece di 409,90 euro. Si tratta di uno sconto del 51% che abbatte il prezzo del laptop con Chrome OS di Samsung, rendendolo una scelta tanto economica quanto vantaggiosa.

Samsung Chromebook 4+: economico e completo per chi vuole spendere poco senza rinunciare a buone prestazioni

Il Samsung Chromebook 4+ ha tutto quello che serve per offrire ottime prestazioni generali ad un prezzo davvero contenuto. Il laptop può contare su di un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD. Tra le specifiche c’è spazio anche per 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno. La batteria è da 39 Wh mentre il peso, nonostante l’ampio display, è pari ad appena 1,7 chilogrammi.

Grazie ad una scheda tecnica completa, quindi, il Samsung Chromebook 4+ è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un laptop economico ma in grado di gestire al meglio tutte le attività di produttività quotidiana. Si tratta del modello ideale sia per lo studio che per il lavoro in mobilità o da remoto.

Con l’attuale offerta proposta da Amazon è possibile acquistare il Samsung Chromebook 4+ al suo minimo storico. Il laptop, infatti, viene proposto al prezzo scontato di 199,90 euro invece di 409,90 euro. Lo sconto del 51% si traduce in un taglio di prezzo di ben 210 euro che garantisce agli utenti un risparmio enorme su di un prodotto completo e in grado di gestire la navigazione web e il lavoro d’ufficio senza problemi.

