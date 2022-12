Samsung: chiavetta USB da 128GB SPAZIALE a prezzo WOW (-36%)

Se hai bisogno di trasferire i tuoi file da un dispositivo all’altro e averli sempre con te, allora devi assolutamente dare un’occhiata a questa offerta che ho scovato su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello la chiavetta USB da 128GB Samsung a soli 22,54 euro, anziché 34,99 euro.

Goditi questo sconto del 36% e soprattutto questa super pennetta velocissima e compatta. Le sue ottime prestazioni sono garantite da un brand ormai da tempo leader nel settore tecnologico. Infatti è subito evidente, sia dal bellissimo design, che dallo spazio di archiviazione, nonché dall’ottima velocità di cui dispone che siamo di fronte a un ottimo prodotto.

Samsung: la chiavetta USB super veloce a prezzo mini

Con i suoi 128GB di spazio disponibile non avrai sicuramente problemi ad archiviare file, anche di grandi dimensioni. Puoi facilmente trasferire video in alta risoluzione o intere cartelle di programmi pesanti in tempo record. Infatti, grazie all’interfaccia USB 3.1, ha una velocità di lettura fino a 400 MB/s, ed è retro compatibile con le versioni precedenti.

È plug & play e quindi, una volta inserita, potrai subito utilizzarla senza bisogno d’installazioni o altro. In più è perfettamente compatibile con PC, notebook, smartphone e tablet. È dotata di un corpo robusto, resistente all’acqua, agli urti, ai campi magnetici, ai raggi X e alle temperature estreme. I file che metterai all’interno saranno sempre al sicuro.

Non perdere tempo perché un prezzo del genere è difficile che potrà durare ancora a lungo. Le unità disponibili sono poche e le richieste molto alte. Per cui, per evitare di perderti questa offerta, vai subito su Amazon e acquista la tua chiavetta USB da 128GB Samsung a soli 22,54 euro, anziché 34,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.