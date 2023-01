Samsung ha presentato un concept foldable che ruota di 360 gradi

Samsung ha da poco mostrato una versione migliorata dei suoi smartphone pieghevoli al CES 2023. Di fatto, l’azienda sdudcoreana ha presentato un concept phone alla fiera di Las Vegas che è in grado di ruotare di ben 360 gradi. Si chiama “Flex In & Out” ed è una tecnologia completamente rivoluzionaria che è in grado di flippare completamente. Si può dire che si apre e chiude sia verso l’interno che verso l’esterno; ergo, anche la cerniera ha un design totalmente differente.

Samsung: come funziona il nuovo brevetto?

Stando ai report trapelati, la piega data da questo display è incredibilmente più sottile di quella che abbiamo visto con lo schermo pieghevole dei vecchi e attuali modelli. Il nuovo design si chiama “cerniera a goccia d’acqua” e dovrebbe consentire al pannello di formare una forma più ampia quando viene ripiegato verso l’interno.

Attenzione: segnaliamo che questa non è la prima volta che Samsung svela un display Flex In e Out durante uno show. Anche in Corea nel 2021 avevamo mostrato uno schermo simile, anche se la versione di due anni fa si poteva piegare “a forma di S” con vari segmenti attivi.

Il nuovo display fold a 360 gradi quindi, potrebbe arrivare con una futura generazione di device di casa Samsung; non pensiamo di vedere questa tecnologia per il Galaxy Z Fold5 in arrivo, ma potremmo aspettarla nel corso dei prossimi anni. Solo il tempo ci dirà se sarà un’opzione percorribile o meno.

