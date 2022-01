Samsung brevetta il foldable dei nostri sogni (e ha la S Pen)

Samsung è già famosa per i suoi pieghevoli che abbiamo visto negli ultimi anni. Di recente, il gigante coreano ha presentato la sua tecnologia pieghevole Flex all'evento CES di Las Vegas. L'azienda ha già due linee consolidate di foldable: Z Fold e Z Flip. Uno dopo l'altro, sembra che la crescita dei suddetti terminali non stia rallentando. Ora, un nuovo brevetto mostra un doppio pieghevole con supporto per S-Pen.

Samsung Galaxy Dual Fold: come funziona?

Secondo quanto riferito, un nuovo patent per il Samsung Galaxy Dual Fold è stato depositato nel luglio 2021. Ora è stato pubblicato e ci mostra quale potrebbe essere il design impressionante del prossimo foldable. Potrebbe essere il primo concept di device di questo tipo con supporto per stilo S Pen. Grazie a LetsGoDigital, ora abbiamo gli schemi del telefono.

Il dispositivo in questione presenta due giunture e tre parti dello schermo. Qui, durante la piega, una parte della back cover del telefono viene inserita tra lo schermo. È interessante notare che il lato destro della parte posteriore del telefono pieghevole sembra avere due ritagli. Questi servono per fissare magneticamente lo stilo. Come mostrato nelle immagini, la S Pen si inserisce perfettamente nel mezzo.

Inoltre, si dice che la S Pen non cada anche quando il device è aperto, poiché è fissato magneticamente. La S Pen può essere rimossa dal basso, proprio come la stilo dei Note.

Se questo concetto dovesse divenire realtà, sarebbe un ottimo prodotto per i fan della classica serie Note. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe una soluzione simile o preferite per i classici business phone in stile S22 Ultra?