Samsung Book S: perché scegliere questo notebook

Acquistare un dispositivo portatile è sempre una bella spesa. Samsung Book S unisce al suo interno una serie di caratteristiche con un buon rapporto qualità prezzo. Disponibile nella colorazione Silver, vanta un’estetica appagante.

Il display montato ha un’ampiezza di 13.3 pollici e vanta un pannello Full HD LED con touch screen integrato. Le cornici sottili rendono la visione dei contenuti ampia e immersiva.

Il processore montato è un Intel Core i5-L16G7 che viene abbinato a ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione su SSD. Queste caratteristiche rendono il computer prestante e scattante. La scheda grafica, invece, è di tipo integrato ed è una Intel UHD Graphics.

Spicca la tastiera che oltre a possedere un layout QWERTY italiano, è retroilluminata e assicura praticità anche in ambienti poco Illuminati. La digitazione è resa fluida dai tasti ottimizzati e dal profilo basso.

Il trackpad, in questo caso, è di medie dimensioni e assicura comodità e dinamismo nelle azioni.

Dal punto di vista dei multimedia, il notebook offre una webcam frontale integrata da 1 megapixel abbinata a un microfono Dual Array Digital. Gli speaker, invece, sono firmati AKG Stereo.

Al momento della ricezione, infine, il dispositivo monta la versione Home di Windows 10.

Samsung Book S è acquistabile su Amazon a soli 792,00€ nella colorazione Silver. Le spedizioni vengono effettuate in 48 ore qualora si fosse clienti Prime. In caso contrario sono gratuite ma operate in circa una settimana. Il prodotto, inoltre, può essere acquistato a rate mediante il metodo di pagamento CreditLine di Confidis.

