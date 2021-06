In queaste ore tre nuovi dispositivi Samsung denominati Galaxy Buddy, Galaxy Wide5 e Galaxy F42 5G sono appena apparsi all'interno del portale Bluetooth SIG.

Samsung: scopriamo i mediogamma in arrivo

Tre nuovi smartphone Samsung mediogamma con modem 5G in arrivo sono stati certificati dall'ente per la certificazione Bluetooth SIG. La certificazione di questi prodotti rivela che sono lo stesso telefono ma con nomi diversi a seconda del mercato di riferimento. Diamo un'occhiata alle caratteristiche del dispositivo.

All'inizio di questo mese, l'OEM sudcoreano ha annunciato il Galaxy A22 5G. Il modello LTE è stato recentemente certificato dal Bluetooth SIG proprio come il Galaxy F22. Ora, a distanza di pochi giorni, la versione 5G è stata elencata dalla stessa agenzia di certificazione con tre nomi diversi.

Secondo il portale il Galaxy A22 5G verrà distribuitp sul mercato anche con questi nomi:

Galaxy Buddy (SM-A226L);

Galaxy Wide5 (SM-E426S);

Galaxy F42 5G (SM-E426B).

Probabilmente, i primi due modelli dovrebbero essere esclusivi di un operatore o di una regione specifica. Per chi non lo sapesse, proprio il mese scorso Samsung ha lanciato un dispositivo dal nome simile chiamato Galaxy Jump in Corea del Sud. Questo prodotto non è altro che un Galaxy A32 5G rinominato e in colorazione rossa. Quindi, il Buddy e il Wide5 potrebbero sfoggiare una verniciatura unica invece dei classici colori dell'A22 5G.

Consideriamo che il Galaxy F42 5G potrebbe debuttare in mercati come l'India, dove la serie F è esclusiva di uno dei due più grandi rivenditori online del paese, ovvero Flipkart.

Sicuramente avrà specifiche da mediogamma e un modem per la connettività 5G; il punto di forza di questo terminale invece, dovrebbe essere la batteria.

Purtroppo le date di lancio di questi tre gadget sono un mistero. Ad ogni modo, ci aspettiamo che diventino ufficiali nelle settimane a venire. Dubitiamo che arrivino in Europa, ma d'altronde, mai dire mai.

