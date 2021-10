Samsung annuncia gli accessori Disney per il Galaxy Z Flip3

Samsung annuncia gli accessori Disney e Marvel per il Galaxy Z Flip3. Questo è probabilmente lo smartphone pieghevole più famoso sul mercato in questo momento. Il dispositivo è nella prima pagina delle. notizie sin dal suo debutto, anche perché la compagnia lo ha continuamente promosso in un modo o nell'altro.Ora si legge che il colosso tecnologico sudcoreano ha stretto una partnership con Marvel e Disney.

Gli accessori Disney e Marvel per Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung ha annunciato (tramite SamMobile) due nuovi accessori per il Galaxy Z Flip3 in associazione con Marvel e Disney. Il primo è un cinturino marchiato Marvel e il secondo è un anello a forma di Topolino.

Questi due prodotti sono attualmente esclusivi per il mercato taiwanese e vengono venduti al prezzo di NT $ 690 e NT $ 890. Possono essere attaccati alla cover ufficiale in silicone per Galaxy Z Flip3 venduta da Samsung. Non sappiamo però se arriveranno anche in Europa e nel resto del mondo.

Oltretutto, i nuovi accessori saranno disponibili solo presso il Samsung Experience Hall, il Samsung Wisdom Hall e il Samsung Mall. La disponibilità limitata suggerisce che il nuovo cinturino e l'anello potrebbero non arrivare in altri mercati, ma noi – onestamente – ci speriamo.

Allo stesso tempo, l'azienda ha anche presentato sei cover extra per Galaxy Z Flip3 progettate da artisti taiwanesi locali. Sappiamo però che la disponibilità di questi gadget sarà annunciata solo a novembre.

Ricordiamo che il flip-phone si è aggiornato proprio di recente, con tante migliorie e chicche software e un miglior comparto fotografico da poco rinnovato. Unitamente a ciò, anche il Fold3 ha ricevuto lo stesso trattamento. Ricordiamo che i due pieghevoli sono dotati dello Snapdragon 888 di Qualcomm sotto la scocca.