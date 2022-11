Samsung: anche S23 Ultra sarà un "Galaxy Note sotto mentite spoglie"

Ci siamo: manca pochissimo al debutto della serie Galaxy S23 di Samsung e oggi, grazie al portale della FCC, scopriamo che la versione Ultra sarà identica a quella del 2022, S Pen compresa. Di fatto, questo sottolinea solo una cosa: anche il nuovo modello sarà un Galaxy Note sotto mentite spoglie.

Cerchiamo di fare un po’ di ordine nella vicenda: l’OEM sudcoreano sta per lanciare la nuova serie di telefoni di punta S23. Il debutto dovrebbe avvenire all’inizio di febbraio e la line-up sarà composta da tre modelli, come sempre. Ci sarà la versione basica, il modello Plus e la variante Ultra. Abbiamo già letto moltissime indiscrezioni su questi smartphone ma oggi sono emersi nuovi dettagli sul più costoso dei tre fratelli.

Samsung Galaxy S23 Ultra: cosa è emerso dalla FCC?

Dal sito della FCC scopriamo che disporrà del numero di modello SM-S918B/DS. Da questa notizia cerchiamo di fare un po’ di chiarezza a riguardo.

Stando a quanto riportato dal sito, l’ammiraglia di Samsung di nuova generazione avrà una batteria da 4855 mAh e avrà il numero di modello EB-BS918BY. Non mancherà il supporto per la fast charge via cavo da 25W anche se l’Ultra potrebbe supportare la 45W come il predecessore.

Allo stesso modo dell’S22 Ultra, avremo una S Pen integrata nella scocca in un vano apposito, proprio come i vecchi Galaxy Note. Ci sarà la ricarica wireless e la reverse charging. La main camera sarà un’ottica da 200 Megapixel e ci sarà un processore Snapdragon 8 Gen 2 overcloccato da Samsung. Insomma, sarà un vero top di gamma in tutto e per tutto; non vediamo l’ora di conoscerlo e di sapere tutte le ultime novità in merito.

Se volete il top di gamma del 2022, vi segnaliamo che Galaxy S22 Ultra si trova a 1379,00€ su Amazon.

