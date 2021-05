Il brevetto degli occhiali Samsung AR suggerisce che un nuovo modello potrebbe essere in lavorazione. Grazie alle informazioni trapelate in rete e condivise dal portale di 91mobiles, siamo in grado di dare un'occhiata al design ufficioso dell'inedito wearable del colosso sudcoreano.

Samsung Glass AR 2021: come saranno?

Samsung ha lavorato per un po' su un paio occhiali AR, ma deve ancora lanciare un prodotto destinato ad un utilizzo commerciale. Il gigante sudcoreano sembra avere più di una variante nello sviluppo in quanto ha depositato un nuovo brevetto di design presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), come scoperto da 91mobiles. La descrizione del brevetto recita “display montato sulla testa” ed è stata datata al 2019 ma è venuta alla luce soltanto ora. I nuovi occhiali Samsung AR hanno un design in stile Wayfarer, con due lenti circolari sul davanti e una striscia verticale sopra di loro, dove potrebbero essere presenti i sensori e gli altri componenti smart.

Tuttavia, a differenza del modello precedente, il nuovo design sembra avere cornici di grandi dimensioni attorno al vetro. Le lenti hanno un design circolare dall'interno che coprono gli occhi e sembra esserci un minuscolo ritaglio circolare sul ponte nasale, che probabilmente potrebbe essere un obiettivo della fotocamera, ma al momento non si può dire con certezza.

C'è anche un poggia naso per godere di una vestibilità comoda e gli occhiali AR sono leggermente angolari all'estremità. Sfortunatamente, il brevetto non rivela le specifiche hardware degli occhiali AR Samsung. Non è chiaro quando gli occhiali Samsung AR alla fine verranno svelati, ma siamo alla ricerca di ulteriori informazioni.

Nelle notizie correlate, specifichiamo che i Galaxy A52 5G e Galaxy A72 presentati a marzo di quest'anno, sono introvabili a causa della carenza di chipset che sta attanagliando il mercato dell'elettronica di consumo negli ultimi mesi. Sebbene i due gadget siano disponibili in diversi mercati (anche in Italia), in molti Paesi il debutto potrebbe essere posticipato.

