Samsung nel corso degli anni si è guadagnata una formidabile reputazione come marchio che fornisce aggiornamenti software regolari ai suoi smartphone. La reputazione del marchio per la promozione di aggiornamenti regolari è incontaminata e ciò è dimostrato ancora una volta con la cessazione degli aggiornamenti per Galaxy S8 e S8 + dopo quattro anni solidi di aggiornamenti regolari.

Samsung Galaxy S8: siamo arrivati a fine carriera

DroidLife ha notato di recente che Samsung ha rimosso il Galaxy S8 e il Galaxy S8 + dall’elenco dei modelli idonei per gli update di sicurezza. Altri membri della serie Galaxy S8 che includono Galaxy S8 Active e S8 Lite sono ancora nell’elenco, il che significa che il loro viaggio di supporto software deve ancora finire. Dobbiamo sottolineare che il duo è stato lanciato mesi dopo l’emergere dei modelli di punta.

Il Galaxy S8 e l’S8 + sono stati entrambi lanciati nell’aprile 2017. Ciò significa che device hanno ricevuto 4 anni di aggiornamenti software regolari. Tutto ciò è piuttosto impressionante in quanto questa caratteristica distingue Samsung dal gruppo. Proprio quello che si spera dal leader di mercato. Tuttavia, i terminali non hanno ricevuto l’aggiornamento ad Android 10, avendo ricevuto due importanti firmware, Android 8 e 9.

Sebbene gli smartphone Google siano solitamente i primi a ottenere una nuova versione di Android, la società non fornisce nemmeno supporto software per un massimo di quattro anni. Quindi dubitiamo che qualcuno si senta male per questo.

Seguendo questa tendenza, i Galaxy S9 e S9 + che ricevono anche aggiornamenti di sicurezza trimestrali potrebbero probabilmente terminare il loro viaggio in questo periodo il prossimo anno quando registreranno quattro anni dopo il rilascio. Il Galaxy S10 che è stato rilasciato nel 2019 è il modello più vecchio ancora nel programma mensile delle patch di sicurezza, ma potrebbe anche terminare presto poiché la società sembra offrire tre anni di aggiornamenti mensili e un anno di push trimestrale prima di staccare la spina dal supporto software per i modelli di punta.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S8: tutti i prezzi

Samsung

Samsung Galaxy S8

Smartphone