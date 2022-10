Sampdoria-Roma: come vederla in streaming dall'estero

Sampdoria-Roma è una delle partite più attese di questo inizio settimana. La Serie A TIM prosegue la sua corsa vedendo tutte le squadre italiane impegnate alla conquista dello scudetto. Peccato che per la Sampdoria i pronostici di vittoria siano molto bassi.

Si parla di un 19% contro un altissimo 56% della Roma. Anche se la possibilità di pareggio è del 25%. Percentuali a parte, tutto si concretizzerà stasera alle ore 18:30 quando l’arbitro fischierà il calcio di inizio. Cosa puoi fare se ti trovi all’estero e non vuoi perderti questo match?

Se ti trovi in uno dei Paesi dell’Unione Europea puoi stare tranquillo. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Di contro, se ti trovi in un Paese che non è nell’elenco sopra menzionato, allora dovrai dotarti di una VPN. Grazie a NordVPN potrai accedere a DAZN aggirando le limitazioni imposte per i Paesi Extra UE collegandoti a uno dei suoi server posizionati in Italia. In questo modo, la piattaforma crederà che tu ti stia collegando dallo Stivale.

Sampdoria-Roma: guardala anche dall’estero

Oggi non ci sono più limiti invalicabili. Anche quelli imposti dalle piattaforme di streaming live e on demand possono essere tranquillamente superati. Perciò, guarda Sampdoria-Roma senza alcun problema su DAZN grazie a NordVPN.

Inizia a godere del tuo abbonamento DAZN da qualsiasi posto ti trovi. Perché devi sprecare i tuoi soldi quando ti trovi all’estero senza poter accedere ai tuoi contenuti per cui paghi questo servizio? Fai una scelta intelligente, risparmia e ottimizza in tutto e per tutto la tua connessione.

Attivando NordVPN non solo avrai accesso a internet senza limiti e censure, ma godrai di una velocità di rete decisamente performante e senza interruzioni. Questo grazie ai costanti aggiornamenti dei suoi server e alla larghezza di banda illimitata di cui sono dotati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.