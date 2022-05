Salotto giardino a prezzo SHOCK: divano, poltrone e tavolino a 204€

Tempo di iniziare a godersi il giardino, il terrazzo oppure il balcone. Non serve spendere una marea per un salotto da esterno di qualità, bello e di design. Non tutte le occasioni però sono buone come quella che ho appena scovato su Amazon.

Questo super set, completo di divano, tavolo e poltrone, a 204€ è un vero e proprio affare. Minima spesa e massima resa, soprattutto se consideri che in omaggio ricevi anche i cuscini! Con la rapida salita dei prezzi di questo genere di arredi, farsi furbi adesso è la migliore soluzione: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Salotto da giardino: il più interessante è in sconto su Amazon

Dimensioni giuste di ogni elemento. L’ingombro non è eccessivo infatti, ma non dovrai rinunciare al comfort di rilassarti mentre ti godi una bella giornata o una fresca serata estiva.

Il divano misura 131 cm di larghezza 79 cm di altezza dallo schienale e 57,5 cm di profondità. Ogni poltrona invece è larga 75 cm, mentre altezza e profondità sono identici. Realizzato in polipropilene, è robusto e resistente, perfetto per resistere all’esterno.

Il set in sconto è quello “Nebraska”, che ha un design dotato di effetto rattan bellissimo da vedere. A questo prezzo, un salotto da giardino così completo è impossibile da trovare. Soprattutto, è raro che la versione marrone sia in sconto.

Completa l’ordine adesso e porta casa – per 204,90€ appena – divano, due poltrone, tavolino centrale e cuscini. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.