Sali sulla bilancia in modo SMART: conosci il tuo corpo, 16€ su Amazon

Una bilancia SMART è quello che ci vuole. Hai mai pensato che quel numero che vedi apparire in realtà significa tutto come niente? Infatti i più classici elettrodomestici misurano il tuo peso, certo, ma non sanno come sei formato.

E se tutti quei chili in più che pensi di avere fossero di massa muscolare? Per questo motivo dei prodotti come questo che ti sto presentando non possono mancare in casa. E visto che è in promozione su Amazon, perché non ne approfittare? Acquistalo subito per pagarlo 16€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account, approfittane.

Bilancia SMART: mai più senza in casa

Sembra una cosa da poco o su cui passare sopra, ma in realtà la bilancia smart è uno di quei prodotti che ti svelano più informazioni di quanto potresti pensare. Semplice perché si utilizza come un modello più classico, è dotato di tecnologie avanzate che analizzano il tuo corpo in tutto e per tutto.

In modo particolare, questo oggetto riesce a fornirti 14 indicazioni differenti. Prima di scoprire quali sono, ti dico che si collega in modalità Bluetooth all’applicazione che scarichi sullo smartphone e ti fa tenere tutto sott’occhio. Il tuo peso ha subito un aumento o un calo? Con il sistema smart check integrato ti viene mostrato tutto per filo e per segno.

Tornando a noi, le 14 rilevazioni che ti offre sono:

peso;

massa grassa;

massa magra;

grasso viscerale;

proteine;

indice BMI;

livello di idratazione;

massa ossea;

indice BMR;

tipo di metabolismo;

punteggio del corpo.

massa muscolare;

punteggio osseo;

peso ideale.

In confezione trovi le batterie per metterla in attivo fin dal primo secondo. Un altro dettaglio? La utilizzano fino a 8 persone differenti.

Non aspettare un secondo in più e acquista al volo la tua bilancia SMART in promo su Amazon, la porti a casa con appena 16€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.